В США в свободную продажу поступил робот Spot, которого еще называют роботом-собакой, от американской компании Boston Dynamics. Об этом сообщается на сайте производителя.

Стоимость четвероного устройства составляет $74,5 тысячи. Желающим предлагают оформить предварительный заказ, переведя на счет разработчиков $1000. Отгрузки начнутся через 6-8 недель.

Как сообщает Boston Dynamics, робот Spot в первую очередь создан для компаний, его можно приспособить для решения различных задач, начиная от промышленного контроля и заканчивая индустрией развлечений.

Четвероногий робот легко поднимается по лестнице и преодолевает пересеченную местность. При этом Spot достаточно мал, чтобы использовать его в помещении. Робопес может:

осматривать опасные, недоступные и удаленные среды;

патрулировать объект;

перевозить полезные грузы на любой местности.

Контроль робота осуществляется с помощью встроенного контроллера или специального планшета. Производитель оговаривается, что Spot не сертифицирован как безопасный для домашнего использования или для использования рядом с детьми.

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