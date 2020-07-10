Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью избран председателем Еврогруппы. Он сменил в должности португальца Мариу Сентену и будет находиться на посту 2,5 года.

Паскаль Донохью был назначен министром финансов Ирландии в июне 2017 года. Первое заседание Еврогруппы под председательством Донохью запланировано на 11 сентября 2020 года.

Еврогруппа является неформальным советом министров финансов стран еврозоны. Она не является официальной структурой, но считается одной из самых влиятельных. Еврогруппа координирует действия в экономической политике стран, которые используют евро в качестве единой валюты. Обычно она собирается один раз в месяц, накануне заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

Ранее сообщалось, что Германия начинает полугодовое председательство в Совете ЕС. На "плечи" Берлина ложится задача спасти экономику Евросоюза после пандемии коронавируса.