Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали 51 224 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 810 новых случая инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 23 784 человека, в том числе за минувшие сутки 665 человек.
Умерли 1 327 человек, в том числе за минувшие сутки - 21 человек.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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