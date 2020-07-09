По состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксировали 51 224 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 810 новых случая инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 23 784 человека, в том числе за минувшие сутки 665 человек.

Умерли 1 327 человек, в том числе за минувшие сутки - 21 человек.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.