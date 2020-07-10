В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов главного европейского турнира - Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов:

"Реал" (Испания)/"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)/"Ювентус" (Италия); "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания); "Наполи" (Италия)/"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия)/"Бавария" (Германия); "Аталанта" (Италия) - "ПСЖ" (Франция).

В 1/2 финала пройдут следующие матчи:

Пара №1 - пара №3; Пара №2 - с парой №4.

Календарь решающих раундов Лиги чемпионов:

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала;

12-15 августа: четвертьфиналы;

18-19 августа: полуфиналы;

23 августа: финал ("Эштадиу ду Бенфика")

Все противостояния, начиная с четвертьфиналов, которые будут состоять из одного матча, пройдут в Лиссабоне (Португалия). Поединки примут два стадиона - "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе". Начало игр - 13:00.

Напомним, что турнир был поставлен на паузу в марте из-за пандемии коронавируса. Позднее было принято решение доиграть Лигу чемпионов в августе.

Ранее "Подробности" писали о том, когда доиграют футбольные чемпионаты и как будут проводить еврокубки.