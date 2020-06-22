Мы уже как вторую неделю должны были наслаждаться Евро-2020. Но первенство Европы перенесли на год, а футбольный сезон вообще был под угрозой срыва. Когда теперь доиграют чемпионаты, как будут проводить еврокубки, и, главное - чего ждать осенью?

На том же месте, в тот же час

"Ломка" футбольных болельщиков была спровоцирована даже не остановкой внутренних чемпионатов, а полной отменой Еврокубков. При чем на какой стадии! 1/8 Лиги Чемпионов и Лиги Европы - остались только сильнейшие, ну или команды с характером, а тут такая пауза! И сорванный стоп-кран плей-офф стал, не то чтобы шоком (все уже понимали, что к этому идет), а, скорее, такой нежеланной, но нужной мерой.

Но к "коронавирусной" реальности, как и к новым требованиям в футболе (об этом ниже), все понемногу начали привыкать. И после запуска внутренних первенств, решили доиграть и Еврокубки. Правда, в новом формате и в августе.

Лигу Чемпионов доиграют в формате "финала восьми". Стадии четвертьфиналов и полуфиналов будут состоять из одного матча. А все поединки пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Но вот как доиграют оставшиеся матчи стадии 1/8 финала - пока неясно. Соответствующее решение исполком УЕФА примет попозже. Поединки также могут принять стадионы в Порту и Гимарайнше.

Что касается Лиги Европы - там все доиграют по похожему формату. Но в другом месте. Все матчи кубка пройдут в Германии, а точнее - в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Все матчи будут сыграны с 10 по 21 августа.

Стабильная Германия

Одни из первых начали и одни из первых, по сути, закончили. Немецкая Бундеслига первой вышла из карантина. И на этой неделе у них уже даже есть чемпион! Мюнхенская "Бавария" взяла салатницу в восьмой раз подряд!

Фото: Getty Images

Правда отметить чемпионство с болельщиками на стадионе не удалось. Из-за правил безопасности на трибуны болельщиков пока не пускают. Кстати, доигрывать Еврокубки тоже будут без болельщиков.

Кубковая Италия

Титулом свое возвращение отметила и Италия. Там уже разыграли кубок страны. Трофей выиграл неаполитанский "Наполи".

Топовая Первая Лига

Этого никто мог представить! Но все футбольное внимание в Украине направлено не на Премьер-Лигу, а на дивизион пониже - Первую Лигу. Во-первых, из-за скандала об остановке первенства, которое все же решили доиграть. Ведь просто остановить такую гонку, как сейчас в Первой Лиге - настоящее преступление - там настоящая "заруба" за выход в высший дивизион! Такой "драки" за место под солнцем в Первой Лиге давно не было!

То есть, выйти в Премьер-Лигу сегодня может даже 8 (!) команда в турнирной таблице. Спортивные телеканалы даже предлагают провести телевизионную трансляцию первенства. Это, кстати, продемонстрирует украинским зрителям и уровень футболистов дивизиона "пониже", и будет своеобразной гарантией четной игры без коррупции и договорняков. Ведь это сразу будет видно во время трансляции! Кроме того, в ПФЛ уже ходят сухи об установке системы VAR во время финальных туров первенства.

В общем, футбол понемногу возвращается К жизни, и В жизни болельщиков. Да, пусть без зрителей, пусть с новыми ограничениями и в сжатые сроки, но великая игра вернулась! И лучше уж смотреть без зрителей, но новые матчи, чем со зрителями, но старые. Пусть даже такие культовые, как финал Кубка УЕФА 2009-го, или полуфинал Лиги Чемпионов 1999 года.