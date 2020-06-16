УЕФА определился с местами проведения оставшихся матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов нынешнего сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

17 июня состоится заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Футбольные функционеры планируют официально утвердить форматы того, как будут сыграны оставшиеся матчи еврокубковых турниров.

Ожидается, что встречи главного европейского турнира примет португальский Лиссабон, а финальную стадию лиги Европы доиграют с 10 по 21 августа в четырех городах Германии. Оба соревнования пройдут в формате "финала восьми", который представляет собой плей-офф на выбывание - определять победителя будут в одном поединке. Жеребьевка состоится в Ньоне в середине июля.

Напомним, что в Лиге Европы успели сыграть лишь первые матчи 1/8 финала:

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" (0:5);

"Айнтрахт Франкфурт" - "Базель" (0:3);

"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" (1:0);

"Вольфсбург" - "Шахтер Донецк" (1:2);

"Рейнджерс" - "Байер" (1:3);

"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (1:1).

В четвертьфинал Лиги чемпионов успели пробиться французский "Пари Сен-Жермен", немецкий "РБ Лейпциг", испанский "Атлетико Мадрид" и итальянская "Аталанта". По одной встрече осталось сыграть в противостояниях:

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания);

"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция);

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия);

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия).

Ответные матчи 1/8 финала в парах "Ювентус" - "Лион" и "Барселона" - "Наполи" пройдут 7 и 8 августа в Турине и Барселоне, о местах встреч "Манчестер Сити" - "Реал" и "Бавария" - "Челси", не сообщается.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов проведут с 12 по 15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, а финальный поединок состоится 23 августа. Суперкубок Европы планируют разыграть 24 сентября в Будапеште.

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