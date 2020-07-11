США и Япония будут вместе осваивать Луну/ Фото: nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Япония решили вместе осваивать Луну.

Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

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Во время виртуальной встречи 9 июля администратор NASA Джим Бриденстайн и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) Коити Хагиуда подписали Совместную декларацию о намерениях (JEDI).

Стороны будут сотрудничать в рамках американской лунной программы "Артемида". Планируется, что Япония будет участвовать в создании окололунной станции (Лунная орбитальная платформа-шлюз, Lunar Orbital Platform-Gateway, LOP-G, или Gateway) и в освоении поверхности Луны.

Кроме того, ожидается, что NASA к 2024 году высадит на Луну первую женщину и следующего астронавта, а также к 2028 году проведет устойчивое исследование поверхности Луны.

Отмечается, что полученные благодаря э тому сотрудничеству знания помогут в осуществлении миссии по отправке человека на Марс.

Ранее сообщалось, что в США выпустят парфюм с запахом космоса.

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