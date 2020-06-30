В США выпустят парфюм с запахом космоса [ Редактировать ]
Американский стартап Eau de Space собрал более 40 тысяч долларов на производство парфюма, который пахнет космосом. Об этом сообщает CNN.
Сбор средств для создания парфюма стартовал в июне на платформе Кickstarter. Изначальной целью команды Eau de Space было собрать 1969 долларов - именно эта сумма необходима для начала производства. В настоящее время собрано более 48 тысяч долларов.
По словам менеджера по продукции Eau de Space Мэтта Ричмонда, аромат был разработан Стивом Пирсом - химиком и основателем компании Omega Ingredients, которая занимается производством натуральных ароматизаторов, по запросу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Управление заключило с Пирсом контракт в 2008 году и планировало использовать получившийся аромат для тренировки астронавтов, чтобы запах космоса был для них привычным. Разработки заняли у специалиста 4 года.
Ричмонд описал этот запах как "смесь пороха, обжаренного стейка, малины и рома".
Отмечается, что приобрести парфюм можно будет по цене в 30 долларов. Доставка продукции начнется в октябре.
Ранее мы писали о том, что KFC и Crocs выпустят обувь с запахом жаренной курочки.
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