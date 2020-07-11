Резников назвал сроки реинтеграции Донбасса [ Редактировать ]
Украине понадобится не менее 25 лет для безопасной реинтеграции Донбасса. Для этого необходимо, чтобы сменилось одно поколение местных жителей.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников в интервью изданию "Главком".
По его словам, Донбасс еще долгое время будет оставаться территорией войны как с точки зрения заминирований, так и ментальности людей.
"Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть", - сказал Резников.
Он отметил, что на оккупированной территории есть молодые люди, которые ненавидят Украину и хотят жить в Советском Союзе. При этом там уже пойдут в школу дети, которые не знают, что такое свободная Украина.
"Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому готовимся", - подытожил Резников.
Ранее сообщалось, что выборов на территории оккупированного Донбасса не будет.
Также мы писали о том, что в Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе.
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