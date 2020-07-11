В пятницу, 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал внутренний рейс U6346 (SVR346) по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.

Как показывает схема пролета, вблизи Ростова-на-Дону борт поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российскими войсками городов Брянка и Кадиевка выравнивает курс и дальше уже движется на север.

По данным сервиса, это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированной в Екатеринбурге.

Напомним, что пролеты на территории Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ.