Российский самолет зашел в воздушное пространство над Донбассом [ Редактировать ]
В пятницу, 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал внутренний рейс U6346 (SVR346) по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.
Как показывает схема пролета, вблизи Ростова-на-Дону борт поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российскими войсками городов Брянка и Кадиевка выравнивает курс и дальше уже движется на север.
По данным сервиса, это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированной в Екатеринбурге.
Напомним, что пролеты на территории Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ.
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