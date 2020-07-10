Выборов на территории оккупированного Донбасса не будет - Резников [ Редактировать ]
Местные выборы на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не состоятся. Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Я бы не связывал решение профильного комитета (о дате местных выборов - ред.), которое теперь должно привести и к решению парламента, с возможностью проведения осенью выборов на временно оккупированных территориях. Минские соглашения четко говорят, что финальным политическим решением урегулирования должны быть выборы.
Но выборы должны проводиться на оккупированных территориях после их освобождения, после деоккупации, демилитаризации, разоружения и вывода иностранных войск и взятия Украиной контроля над границей с Россией на основании отдельного закона об особенностях выборов на временно оккупированных территориях. Это будут досрочные выборы, а они проводятся в 60-дневный срок, очередные выборы проводятся в 90-дневный срок и идут по дате, предусмотренной в Конституции.
По словам Резникова, необходимого для этих выборов закона еще не создали.
Поэтому и не мог бы профильный комитет сегодня в это постановление включать вопросы отдельно выборов на временно оккупированных территориях, так как они должны подчиняться отдельному закону, который надо еще написать.
Ранее вице-премьер Резников заявил о неактуальности Минских соглашений.
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