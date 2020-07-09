Украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала создание в Украине специальной комиссии по поиску пропавших без вести и пленных на Донбассе. Решение о создании комиссии могут принять в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Денисовой, постановление правительства о создании и составе комиссии было согласовано на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Создание комиссии позволит создать реестр пропавших без вести по категориям и решить вопрос деятельности поисковых групп. Планируется, что на заседаниях этой комиссии будут присутствовать родственники пропавших без вести.

Отметим, по состоянию на август 2018 года Украине было известно о 294 пропавших без вести на Донбассе. Среди пропавших без вести много гражданских.

Ранее Германия выделила 2 миллиона евро на разминирование Донбасса.