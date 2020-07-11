Amazon запретил сотрудникам использовать TikTok: названа причина [ Редактировать ]
Руководство компании Amazon в принудительном порядке выпустило распоряжение для сотрудников - удалить приложение TikTok из всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте. Об этом сообщает The New York Times и Vice.
Если же сотрудник не удалит приложение, телефон с установленным TikTok будет отключен от почты.
При этом сотрудники компании смогут использовать версию TikTok для браузера, ограничение касается только установленного приложения.
Причиной требования является то, что в Amazon использования TikTok объясняют угрозами безопасности.
В компании ByteDance, разработчик TikTok, не понимают такую обеспокоенность, ведь представители Amazon к ним не обращались.
Напомним, ранее комментарий из трех слов установил рекорд на YouTube.
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