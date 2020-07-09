Загальна сума трансакцій - майже триста тисяч доларів

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оштрафувало компанію Amazon за поставки в анексований Крим. Одна з найбільших у світі платформ електронної комерції працювала в обхід санкцій через некоректну роботу автоматизованої системи.

Обслуговували, зокрема, клієнтів в Ірані та Сирії. Загальна сума трансакцій - майже триста тисяч доларів. За порушення Amazon має сплатити сто п'ятдесят тисяч штрафу.