Amazon оштрафували за поставки до Криму [ Редактировать ]
Міністерство фінансів Сполучених Штатів оштрафувало компанію Amazon за поставки в анексований Крим. Одна з найбільших у світі платформ електронної комерції працювала в обхід санкцій через некоректну роботу автоматизованої системи.
Обслуговували, зокрема, клієнтів в Ірані та Сирії. Загальна сума трансакцій - майже триста тисяч доларів. За порушення Amazon має сплатити сто п'ятдесят тисяч штрафу.
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Міністерство фінансів США оштрафувало Amazon за поставки в анексований Крим
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