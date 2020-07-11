Комментарий из трех слов установил рекорд на YouTube [ Редактировать ]
Комментарий шведского музыканта Сета Ефермана, состоящий из трех слов, установил рекорд на YouTube. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Еферман написал забавный комментарий к клипу американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Парень использовал игру слов, написав: I'm the bald guy - "Я лысый парень". Оригинальное название трека Bad Guy - "Плохой парень".
Комментарий собрал три миллиона лайков, за что представители YouTube наградили его памятной табличкой.
После этого музыкант стал популярным. На его канал подписаны 3,5 миллиона человек. Еферман выполняет cover-версии мировых хитов, играя с помощью подручных средств: приставки Nintendo и подушки.
Ранее сообщалось, что популярное приложение для Android оказалось опасным.
по теме
Мировой рекорд: мужчина съел 75 хот-догов за несколько минут
Американец Джоуи Честнат побил мировой рекорд в соревновании по поеданию хот-догов
В Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса
Препараты проходят стадии клинических испытаний
Денис Беринчик назвал следующего соперника на ринге
Представители боксеров уже начали переговоры о бое
Бойко открыл на Луганщине штаб помощи пострадавшим от пожаров
На Луганщине работает штаб помощи пострадавшим от пожаров, организованный "Оппозиционной платформой – За жизнь"
Жительница Норвегии наловила ведро комаров за десять дней (фото)
Что делать с "добычей" - женщина еще не решила