Комментарий шведского музыканта Сета Ефермана, состоящий из трех слов, установил рекорд на YouTube. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Еферман написал забавный комментарий к клипу американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Парень использовал игру слов, написав: I'm the bald guy - "Я лысый парень". Оригинальное название трека Bad Guy - "Плохой парень".

Комментарий собрал три миллиона лайков, за что представители YouTube наградили его памятной табличкой.

После этого музыкант стал популярным. На его канал подписаны 3,5 миллиона человек. Еферман выполняет cover-версии мировых хитов, играя с помощью подручных средств: приставки Nintendo и подушки.

Ранее сообщалось, что популярное приложение для Android оказалось опасным.