Верховная Рада Украины 13 июля проведет внеочередное заседание по требованию Президента Украины. Прежде всего – ради законопроекта № 3708 и № 3708-1 "О внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы".

Эти ограничения не дают возможности чиновникам и работникам государственных корпораций, а также членам их наблюдательных советов получать зарплату выше уровня десяти минимальных зарплат на период карантина.

Во время нынешнего экономического кризиса, который точнее было бы назвать полным крахом страны, "Оппозиционная платформа – За жизнь" добивалась подобного решения, которое должно было действовать на постоянной основе. Мы никак не связывали его с пандемией коронавируса. Депутаты от нашей фракции внесли соответствующий законопроект № 2795 еще 22 января 2020 года.

Но "слуги народа" во власти и в государственных корпорациях устали от безденежья за время карантина. Поиздержались в ходе так называемых реформ, ведущих страну по пути превращения ее в сырьевой придаток Запада, и хотят улучшить свое материальное положение. 47 тысяч гривен для них – слишком мизерные деньги. Конечно, это не 150 и не 300 тысяч, которые они раньше ежемесячно изымали из кармана Украинского народа.

Они так спешат вернуть себе эту возможность, что даже собирают внеочередную сессию Верховной Рады. В стремлении к самообогащению власть "слуг народа" цинично игнорирует постоянно растущую безработицу, задолженность по заработным платам, обнищание населения.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"