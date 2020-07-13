На Донбассе пострадали украинские военные [ Редактировать ]
За прошедшие сутки,12 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь неподалеку от Новотошковского, Крымского, Орехово. Также боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Хутора Вольного и Луганского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь около Авдеевки, Опытного, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй.
В ответ на обстрелы боевиков украинские военные применили штатное вооружение.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование. Все украинские защитники доставлены в медицинские учреждения, где им оказана необходимая помощь врачей.
По данным разведки, 12 июля украинские военные уничтожили 3 боевиков и по меньшей мере 8 ранили.
Также, в минувшие сутки вооруженные формирования России со стороны Спартака из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов обстреляли жилые дома в Авдеевке.
В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредило окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.
С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Каменки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.
Ранее сообщалось, что выборов на территории оккупированного Донбасса не будет. Также мы писали о том, что в Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе.
по теме
На Донбассе ранены украинские военные
В среду, 8 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе обострилась
На Донбассе ранен военный
За прошедшие сутки, 1 июля, вооруженные формирования России 5 раз нарушили "тишину" на Донбасс
На Світлодарський дузі бойовики б'ють із важких гармат
Двоє українських військових зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу. За минулу добу окупанти кілька разів порушили режим тиші
Угорщина забороняє в'їзд туристам з України
Новий спалах - нагадування, що Україна і досі лишається у "червоній зоні" за рівнем поширення коронавірусу. А це робить наших громадян небажаними гостями для інших країн
Отец 12-ти детей скончался от "насморка"
На Закарпатье в городе Виноградов отец 12-ти детей неожиданно скончался в больнице