Умер легендарный клавишник из "Альянса" [ Редактировать ]
Легендарный клавишник группы русского рока 80-90-х "Альянс", автор популярного хита "На заре"- Олег Парастаев ушел из жизни в 61 год. Сообщение об этом появилось на его социальной странице ВКонтакте.
Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться…
Как рассказал солист группы Игорь Журавлев, Парастаев скончался рано утром на своей даче.
Просто упал на даче, и все, перед своей женой. Похоже на сердце, было это сегодня в 5 утра. Жаловался до этого, говорил, что болят руки
Артиста решили похоронить возле могилы его матери, дата прощания пока неизвестна.
Кроме хита "На заре", Олег Парастаев написал для "Альянса" множество и других замечательных песен:
- "Дайте огня"
- "Фальстарт"
- "Порабощенные трудом"
Участником "Альянса" Парастаев стал с 1986 года, вывел на арены стадионов СССР (от Москвы до Вильнюса), а написав все эти хиты, ушел на пике славы "Альянса". Причиной тогда стали разногласия с певцом и гитаристом Игорем Журавлевым.
Группа "Альянс" появилась в 1981 году, музыканты играли в стиле ска и регги. Главным хитом объединения стала песня "На заре" Олега Парастаева.
Напомним, ранее умер звезда "Чужого", "Пятого элемента" и "Властелина колец".
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