В Великобритании в возрасте 88 лет скончался знаменитый актер Иэн Холм, сообщает The Guardian со ссылкой на агента актера.

Актер умер в больнице, причиной смерти стало заболевание, связанное с болезнью Паркинсона. В 2001 году у Холма диагностировали рак простаты.

Иэн Холм - обладатель кинопремии Bafta и номинант на "Оскар" за роль в драме "Огненные колесницы" (1981). Он успешно работал в театре, в том числе играл в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира.

Однако всемирную славу ему принесли роли в голливудских блокбастерах, среди которых "Чужой", "Послезавтра", "Бразилия", "Пятый элемент" и трилогии "Властелин колец", в которой Холм играл Бильбо Бэггинса. Он также появлялся в трилогии "Хоббит".

Прорывом в карьере Холма стали съемки в культовом фантастическом фильме Ридли Скотта "Чужой", который вышел на экраны в 1979 году. Актер сыграл там андроида Эша.

В 80-х он снялся в культовых фильмах "Бандиты времени", "Грейсток: Легенда о Тарзане", "Бразилия" и "Генрих V". 90-е принесли ему успех в картинах "Гамлет", "Франкенштейн" и "Пятый элемент".

Настоящий успех к Холму пришел после исполенния роли Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Этого же героя он сыграл и в следующей трилогии "Хоббит".

Ранее сообщалось, что умер индийский актер Ирфан Кхан, сыгравший в "Миллионере из трущоб" и "Жизни Пи".