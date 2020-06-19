Умер Иэн Холм - звезда "Чужого" и "Властелина колец" [ Редактировать ]
Источник: Independent
В Великобритании в возрасте 88 лет скончался знаменитый актер Иэн Холм, сообщает The Guardian со ссылкой на агента актера.
Актер умер в больнице, причиной смерти стало заболевание, связанное с болезнью Паркинсона. В 2001 году у Холма диагностировали рак простаты.
Иэн Холм - обладатель кинопремии Bafta и номинант на "Оскар" за роль в драме "Огненные колесницы" (1981). Он успешно работал в театре, в том числе играл в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира.
Однако всемирную славу ему принесли роли в голливудских блокбастерах, среди которых "Чужой", "Послезавтра", "Бразилия", "Пятый элемент" и трилогии "Властелин колец", в которой Холм играл Бильбо Бэггинса. Он также появлялся в трилогии "Хоббит".
Прорывом в карьере Холма стали съемки в культовом фантастическом фильме Ридли Скотта "Чужой", который вышел на экраны в 1979 году. Актер сыграл там андроида Эша.
В 80-х он снялся в культовых фильмах "Бандиты времени", "Грейсток: Легенда о Тарзане", "Бразилия" и "Генрих V". 90-е принесли ему успех в картинах "Гамлет", "Франкенштейн" и "Пятый элемент".
Настоящий успех к Холму пришел после исполенния роли Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Этого же героя он сыграл и в следующей трилогии "Хоббит".
Ранее сообщалось, что умер индийский актер Ирфан Кхан, сыгравший в "Миллионере из трущоб" и "Жизни Пи".
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