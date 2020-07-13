В США впервые за 17 лет казнят заключенного [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 июля, Апелляционный суд США по седьмому округу издал постановление, которое позволит казнить первого федерального заключенного за последние 17 лет.
Об этом сообщает CNN.
Смертный приговор получил убийца Даниэль Льюис Ли. Он – сторонник превосходства белых над другими расами, убивший семью из трех человек. Его должны были казнить еще в декабре, но дело было отложено после того, как суды заблокировали вынесение смертного приговора.
Отмечается, что Ли вместе с соучастником пытали отца, мать и их дочь, а потом убили их, а тела бросили в озеро. Эрлин Петерсон – мать убитой женщины и бабушка девочки – изначально выступала против смертной казни убийцы, так как не хотела, чтобы это было связано с ее именем.
Исполнение смертного приговора отложили из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель мгновенно убил троих людей.
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