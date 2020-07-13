Щонайменше 4 азербайджанських військовослужбовців загинули, ще кілька поранені внаслідок арт-обстрілів на кордоні з Вірменією. Інцидент стався у Товузькому районі далеко від території Нагорного Карабаху. Баку та Єреван звинувачують один одного в провокації.

Нагадаю, протистояння між країнами почалося через Нагірний Карабах у 88 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Попри підписане пізніше перемир'я - на кордоні і досі періодично відбуваються перестрілки і артобстріли.