Конфлікт на кордоні з Вірменією: загинули азербайджанські військові [ Редактировать ]
Щонайменше 4 азербайджанських військовослужбовців загинули, ще кілька поранені внаслідок арт-обстрілів на кордоні з Вірменією. Інцидент стався у Товузькому районі далеко від території Нагорного Карабаху. Баку та Єреван звинувачують один одного в провокації.
Нагадаю, протистояння між країнами почалося через Нагірний Карабах у 88 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Попри підписане пізніше перемир'я - на кордоні і досі періодично відбуваються перестрілки і артобстріли.
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