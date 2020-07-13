За минувшие сутки, 12 июля, в Киеве 56 жителей города заболели коронавирусом. Четверо из них - медики. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - четверо медиков. На сегодня в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, среди новых заболевших 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет и девочка, которой 12 лет. И 31 мужчина от 19 до 80 лет и трое мальчиков - от 4 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали девять пациентов. Все остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13. В Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7 случаев.

Также за сутки выздоровел 51 пациент. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.