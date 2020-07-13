Заболеваемость коронавирусом в Киеве идет на спад - Кличко [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 12 июля, в Киеве 56 жителей города заболели коронавирусом. Четверо из них - медики. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции.
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - четверо медиков. На сегодня в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Так, среди новых заболевших 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет и девочка, которой 12 лет. И 31 мужчина от 19 до 80 лет и трое мальчиков - от 4 до 17 лет.
В медучреждения столицы госпитализировали девять пациентов. Все остальные на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13. В Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7 случаев.
Также за сутки выздоровел 51 пациент. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.
Инфографика: КГГА
Напомним, по состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19.
по теме
Новое послабление карантина: в Киеве оценили возможности
Показатели заболеваемости в Киеве наконец позволили городу ослабить карантинные ограничения
Не готовы к ослаблению карантина: количество областей сократилось
В Украине восемь областей не готовы к ослаблению карантина
В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина
В Украине девять областей по-прежнему не готовы к ослаблению карантина
Коронавирус в Киеве: количество заболевших значительно увеличилось
Всего в столице зафиксировано 5 347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на пятницу, 3 июля, в Украине зафиксировали 46 763 случаев COVID-19