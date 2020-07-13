В Украине за несоблюдение карантинных норм массово закрывают развлекательные заведения. О ситуации с контролем работы заведений сообщили на совещании в Офисе президента.

Так, глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов. На них составлены 102 админпротокола.

В то же время, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, по состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19.