В Украине массово закрывают заведения [ Редактировать ]
В Украине за несоблюдение карантинных норм массово закрывают развлекательные заведения. О ситуации с контролем работы заведений сообщили на совещании в Офисе президента.
Так, глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов. На них составлены 102 админпротокола.
В то же время, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавируса.
Напомним, по состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19.
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