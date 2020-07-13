В Украине хотят ужесточить наказание для водителей за пьяное вождение. Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695. Документ в первом чтении поддержали 282 депутата.

Проект предлагает разрешить арест на срок от 10 до 15 суток для причастных к аварии водителей, которые оставили место ДТП. Таких водителей предлагают наказывать 3 400 грн штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев. Сейчас за такое нарушение грозит штраф в размере 255 гривен или общественные работы на 40 часов.

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагают арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишением прав на срок от 3 до 10 суток.

За пьяное вождение в законе предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

Если водитель в течение года совершит правонарушение в третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Ранее Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.