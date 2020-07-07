В Киеве собственнику автомобиля Volkswagen АА1455ЕО пришел чужой штраф за превышение скорости автомобилем Skoda на таких же номерах. Пользователи Сети предполагают, что водитель Skoda попросту заклеил часть номерного знака, а в полиции не проверили эту информацию и выписали штраф на совершенно другую машину. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда водитель получает чужой штраф за нарушение. Об этом пишут другие водители под постом в группе.





В частности, владельцы авто предлагают писать заявление на отмену протокола в управление Патрульной полиции на Народного ополчения, на которое отреагируют в течение трех-четырех недель.

Другие же советуют отменять штраф только через суд или же обращаться в прокуратуру.

Напомним, ранее мы писали, как водители маскируют номерные знаки от камер фиксации скорости авто.

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