Смертельное ДТП под Киевом: водителю вручили подозрение [ Редактировать ]
В понедельник, 13 июля, водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельную аварию под Киевом, сообщили о подозрении. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Как отметили правоохранители, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
"Под процессуальным руководством столичной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему водителю в совершении масштабного ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.
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