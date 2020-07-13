Верховна Рада сьогодні проведе два позачергові пленарні засідання. Обидва ініціював президент. Відомо, що на першому мали розглянути законопроєкти про скасування обмежень на заробітну платню держслужбовцям та про призначення дати місцевих виборів.

Чи все відбулося, як планувалося, розкаже моя колега Ксенія Барвіненко - вона з нами на зв'язку з парламенту.

До кінця роботи п'ять днів, а депутатських боргів і не порахувати. Тут і кадрові призначення, і проведення виборів. Але робота парламенту виявилася заблокованою через шквал поправок до законопроєкту про азартні ігри. Тож депутати вирішили повернутися до турборежиму і працювати понаднормово.

Дмитро Разумков, голова верховної ради України:

В нас є деяке блокування роботи за рахунок того, що другий тиждень на розгляді знаходиться закон про азартні ігри і багато проектів сьогодні стоять в черзі на розляд і, сподіваюсь, прийняття Верховною Радою України. Однак, я думаю, що це не завадить нам, як Верховній Раді, попрацювати в режимі позачергових засідань.

Позачергові засідання вирішили проводити ледь не щодня, але і їх може не вистачити, бо ж усіх депутатських планів не злічити. До того ж вони змінюються з швидкістю світла. Наприклад сьогодні на позачерговій сесії хотіли скасувати обмеження щодо зарплат чиновників і призначити дату місцевих виборів.

Але за кілька хвилин до засідання ці питання відхилили, бо фракції відмовились за них голосувати. А доки тривало перше позачергове - президент призначив ще одне, щоб посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху,