Известная футбольная команда изменит "расистское" название [ Редактировать ]
Американский футбольный клуб "Washington Redskins" изменит название.
Об этом сообщает The Hill.
По информации, руководство клуба меняет не только название, но и логотип. Еще в начале месяца на фоне протестов против расовой дискриминации в США команда заявила, что ее название, апеллирует к представителям коренного населения Америки, может быть изменена.
Отмечается, что спортивная фирма Nike отозвали из продажи всю именную продукцию. Требование об измене названия прислал и стадион, где базируется футбольный клуб.
Читайте также, израильский футбольный клуб был переименован в честь президента США Дональда Трампа. ФК базируется в Иерусалиме.
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