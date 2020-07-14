Американский футбольный клуб "Washington Redskins" изменит название.

Об этом сообщает The Hill.

По информации, руководство клуба меняет не только название, но и логотип. Еще в начале месяца на фоне протестов против расовой дискриминации в США команда заявила, что ее название, апеллирует к представителям коренного населения Америки, может быть изменена.

Отмечается, что спортивная фирма Nike отозвали из продажи всю именную продукцию. Требование об измене названия прислал и стадион, где базируется футбольный клуб.

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