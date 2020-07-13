Щонайменше четверо азербайджанських військовослужбовців загинули, ще кілька поранені внаслідок артобстрілів на кордоні з Вірменією. Інцидент стався в Товузькому районі далеко від території Нагорного Карабаху. Баку та Єреван звинувачують один одного в провокації.

Нагадаю, протистояння між країнами почалося 88 року через регіон Нагірний Карабах, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Попри підписане пізніше перемир'я - на кордоні області і досі періодично відбуваються артобстріли.