Конфлікт у Нагорному Карабаху: четверо військових Азербайджану загинули [ Редактировать ]
Щонайменше четверо азербайджанських військовослужбовців загинули, ще кілька поранені внаслідок артобстрілів на кордоні з Вірменією. Інцидент стався в Товузькому районі далеко від території Нагорного Карабаху. Баку та Єреван звинувачують один одного в провокації.
Нагадаю, протистояння між країнами почалося 88 року через регіон Нагірний Карабах, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
Попри підписане пізніше перемир'я - на кордоні області і досі періодично відбуваються артобстріли.
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