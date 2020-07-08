В среду, 8 июля, в Киеве проверили сообщение о минировании центрального автовокзала, который расположен на Демиевской площади. Взрывчатки на месте не нашли.Об этом "РБК-Украина".

По ее словам, на месте присутствовали ГСЧС и полиция. Специалисты провели эвакуацию пассажиров из автовокзала, но не нашли взрывного устройства.

"Центральный автовокзал. К нам информация поступила от правоохранителей где-то около 16:30. Конечно, проводили эвакуацию, всех выводили. В 18:09 нам подтвердили, что информация о минировании не подтвердилась. То есть это ложный вызов. Правоохранители проверили и ничего не нашли", - рассказала Водолага.

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