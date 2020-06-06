В пятницу, 5 июня, "минеру" моста Метро в Киеве экстренно изменили меру пресечения. Виталия Ткаленко перевели в психбольницу.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "РБК-Украина".

По словам Максимец, после первого решения суда "минера" направили в СИЗО, но там его осмотрел фельдшер и обнаружил склонность к суициду. Потом врачи его еще раз осмотрели. В итоге было принято решение о переводе мужчины в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области. Он там будет находиться до 29 июля.

Напомним, 1 июня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании моста Метро в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту, а также закрыты некоторые станции метрополитена. В результате спецоперации полиция задержала "подрывателя" моста Метро.

Ранее мы писали о том, что суд арестовал "минера" моста Метро.