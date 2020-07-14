Мальдивы 15 июля открывают границы для иностранных туристов, в том числе из Украины, при этом путешественникам не придется предъявлять тест на коронавирус или находиться на карантине. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство туризма страны.

До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля.

Никаким карантинным мерам прибывшие на Мальдивы туристы подвергаться не будут. Им не нужно будет предоставлять результаты отрицательных тестов на COVID-19. Правда, туристы смогут проживать только в одном отеле.

Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено.

Путешественникам с симптомами ОРВИ при пересечении границы придется сдать ПЦР-тест. Кроме того, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование туристов, которое будет полностью бесплатным. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну. Если для возвращения на родину или дальнейшего путешествия туристу будут необходимы результаты теста на коронавирус, его можно будет сделать при выезде из страны.

Ранее сообщалось, что из-за изменения климата через несколько десятков лет Мальдивы, Сейшельские острова и часть Гавайев могут стать необитаемыми.