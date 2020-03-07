На Мальдивах подтвердили первые случаи коронавируса [ Редактировать ]
На Мальдивах подтвердили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Raajje.
Отмечается, что оба инфицированных на данный момент находятся на карантине в Фаруколхуфуши.
Также правительство временно закрыло на карантин три острова.
Ранее сообщалось, что на Мальте подтвердили первый случай коронавируса. Также читайте о том, что Канада выделит 27 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса.
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