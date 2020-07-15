В среду, 15 июля, в Киеве, на Столичном шоссе произошло в ДТП, в котором скончались два человека. Об этом сообщает KievMap в Telegram.

В СМИ сообщают, что водитель Toyota устроил аварию, пытался скрыться. В этот момент на светофоре стоял Volkswagen. Camry врезался в заднюю часть Volkswagen и вылетел в кювет.

Умер водитель Toyota и пассажир Volkswagen. Информация предварительная.

К слову, эта авария произошла буквально в километре от той, где погибла семья с детьми.

Ранее мы писали о том, что 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.

13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении. Также виновнику избрали меру пресечения.