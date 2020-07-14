Во вторник, 14 июля, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Антону Желепе, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи.

Так, мужчине, который был в состоянии алкогольного опьянения, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 9 сентября включительно) без права внесения залога.



Сам Желепа признался, что за день до трагедии употреблял наркотики, а перед событием выпил водку. Он заявил, что за день до ДТП курил марихуану. Перед ДТП, утром, 12 июля выпил 200 грамм водки.

Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.

13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении.