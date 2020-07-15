Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 июля, утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.

Подробную тарифную сетку опубликувал в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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Пересадка почки обойдется от почти 324 тыс. грн до 721 тыс. грн. Сумма зависит от того, жив или мертв донор, а также от типа пересадки.



Пересадка сердца или комплекса сердце-легкие обойдется в сумму от 609 тыс. грн, печени - от 855 тыс. грн. Трансплантация стволовых клеток может обойтись в 1,3 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Украине создали спецорган по вопросам трансплантации.