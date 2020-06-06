В Украине создали спецорган по вопросам трансплантации [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины сформировало подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации органов и лечения украинских пациентов за рубежом.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
"Вопросам трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание той новой структурой, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечением за рубежом", - сообщил Степанов.
Министр добавил, что в Индии успешно провели операцию по пересадке легких украинке. Она сейчас проходит реабилитацию. Всего в медучреждениях Индии находится 7 граждан Украины, которые ждут лечения. Операции этим пациентам были отложені из-за пандемии коронавируса, а Минздрав пытается ускорить процесс.
Степанов отметил, что Минздрав также планирует наладить проведение большинства операций по пересадке органов в Украине.
Ранее сообщалось, что во Львове впервые провели трансплантацию почки.
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