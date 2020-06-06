Министерство здравоохранения Украины сформировало подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации органов и лечения украинских пациентов за рубежом.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"Вопросам трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание той новой структурой, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечением за рубежом", - сообщил Степанов.



Министр добавил, что в Индии успешно провели операцию по пересадке легких украинке. Она сейчас проходит реабилитацию. Всего в медучреждениях Индии находится 7 граждан Украины, которые ждут лечения. Операции этим пациентам были отложені из-за пандемии коронавируса, а Минздрав пытается ускорить процесс.

Степанов отметил, что Минздрав также планирует наладить проведение большинства операций по пересадке органов в Украине.

Ранее сообщалось, что во Львове впервые провели трансплантацию почки.