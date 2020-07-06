Пересадка органів в Україні: львівські медики вперше провели трансплантацію серця [ Редактировать ]
У Львові медики вперше провели трансплантацію серця. Лікарі сподіваються - пересадки органів в Україні стануть звичайними операціями і хворим не доведеться більше лікуватися за кордоном. Подробиці розповість Христина Гашенко.
Львівська лікарня швидкої допомоги. У палаті - 57-річний Віктор Бурківський із Житомирщини. Раніше він працював машиністом. П'ять років тому пережив інфаркт. Відтоді про роботу довелось забути. Адже серце чоловіка збільшилось утричі і з кожним днем його стан погіршувався. Врятувати життя Віктору могла лише пересадка.
Віктор Бурківський, пацієнт:
Як то кажуть волове серце. Від тоді нічого не можу не робить, ніяке навантаження. По сходах піднятись десь на п'ятий поверх. До третього доходжу і задихаюсь.
Донором для Віктора став 58-річний львів'янин. Він упав з висоти. Отримав травми, несумісні з життям. Рідні чоловіка дали дозвіл на пересадку серця та двох нирок.
Віктора Бурківського перед операцією ретельно обстежують. Контрольне УЗД серця. І в операційну.
Все з Богом! - Дякую.
В операційній кардіохірург, директор інституту серця Борис Тодуров та медики міської лікарні швидкої допомоги. Трансплантація проходить швидко та без ускладнень.
105 минут ишемическое время, благодаря тому, что в одной клинике пересадка и забор, такое маленькое время ишемии, обычно оно растягивается до трех часов.
Після трансплантації серця показники Віктора Бурківського в нормі. Уже вранці після операції чоловік почувається добре.
Все хорошо. Все параметры нас устраивают, и давление и сечение, больной в сознании, разговаривает, ритм восстановился полностью.
А уже через кілька годин Віктора перевезли санітарним гелікоптером до Києва.
Віктор Бурківський проведе близько трьох тижнів в Київському інституті серця. Далі медики обіцяють виписати його додому. Коштує така операція в Україні понад 500 тисяч гривень. Це в десятки разів дешевше, ніж за кордоном.
Олег Самчук, генеральний директор клінічної лікарні швидкої допомоги Львова:
Україна виділяє великі кошти на інші країни це Індія, Білорусь, Іспанія, Турція там де пересаджується органи в інших країнах в інших клініках коли в нас є нормальні заклади, нормальні лікарні, для того щоб це робилося в Україні.
За останні шість місяців в Україні медики провели уже три трансплантації серця. В рік таких пересадок потребують майже тисяча хворих. У МОЗ обіцяють за два роки створити в українських медзакладах умови для надскладних операцій.
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