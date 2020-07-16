В четверг, 16 июля, в Турции разбился военный самолет. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Катастрофа произошла во время выполнения разведывательного полета над провинциями Ван и Хаккари.

Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров над уровнем моря. В результате погибли семь человек, в том числе два пилота.



Все находившиеся на борту самолета были сотрудниками сил безопасности Турции.

В последний раз пилоты выходили на связь в 22:32 в небе над районом Башкале. Сообщили, что возвращаются. В 22:45 самолет пропал с радаров, связь прервалась. В 23:15 стало известно о крушении.

Спасатели обнаружили обломки в 03.00. По словам министра, эксперты изучат все версии крушения самолета, построенного в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против России в деле о крушении МН-17.