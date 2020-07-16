В Турции разбился военный самолет, погибли люди [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, в Турции разбился военный самолет. Об этом сообщает информагентство Anadolu.
Катастрофа произошла во время выполнения разведывательного полета над провинциями Ван и Хаккари.
Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров над уровнем моря. В результате погибли семь человек, в том числе два пилота.
Все находившиеся на борту самолета были сотрудниками сил безопасности Турции.
В последний раз пилоты выходили на связь в 22:32 в небе над районом Башкале. Сообщили, что возвращаются. В 22:45 самолет пропал с радаров, связь прервалась. В 23:15 стало известно о крушении.
Спасатели обнаружили обломки в 03.00. По словам министра, эксперты изучат все версии крушения самолета, построенного в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против России в деле о крушении МН-17.
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