Катастрофа МН17: Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ [ Редактировать ]
Нидерланды планируют привлечь другие страны к процессу против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в деле сбитого пассажирского самолета рейса МН17. 10 июля был инициирован межгосударственный спор и подан иск.
Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
Отмечается, что к судебному процессу могут быть привлечены государства, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.
"Очень важно, что, инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность присоединения других государств к этому процессу. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате сбития самолета", - подчеркнул Ченцов.
По его словам, целесообразность присоединения Украины к инициированному делу будет приниматься с учетом, в частности, рассмотрения дела "Украина против РФ" в Международном суде ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.
Напомним, пассажирский Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур сбили над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все люди на борту - 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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