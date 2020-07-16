Назначение главы НБУ: комитет Рады рекомендовал Шевченко [ Редактировать ]
Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал назначить новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в четверг, 16 июля.
"Прошу поддержать и проголосовать. Кто за. 1 против, 5 воздержались. Решение принято. Комитет рекомендовал", - заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.
Кирилл Шевченко занимает пост главы правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполнительного обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".
В банковской сфере с 1994 года, где работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.
Напомним, в среду, 15 июля, на рассмотрение финансового комитета Верховной Рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.
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