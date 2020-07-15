В среду, 15 июля, на рассмотрение финансового комитета Верховной Рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка. Новым главой НБУ предлагают назначить Кирилла Шевченко. Об этом в Facebook написал первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.

По его словам, заседание назначено на 9 утра 16 июля.

Отметим, Шевченко занимает пост главы правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполнительного обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".

В банковской сфере с 1994 года, где работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.

Ранее сообщалось, что СБУ обратилась к экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой с рекомендацией не распространять заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности и негативно повлиять на финансово-экономическую ситуацию в стране.