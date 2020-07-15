Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 июля, назначил семь заместителей министров. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

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"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначить: Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем министра культуры и информационной политики Украины; Зорина Александра Алексеевича - заместителем министра энергетики Украины; Немчинова Максима Александровича - заместителем министра энергетики Украины ", - написал Мокан.

Он также сообщил о назначении Матвея Бедного заместителем министра молодежи и спорта Украины; Андрея Витренко - заместителем министра образования и науки Украины; Игоря Гарбарука - заместителем министра образования и науки Украины.

Кроме того, Кабмин назначил Александра Банькова государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина). Также правительство назначило Дмитрия Маковского первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил главу Гослесагентства.