Назначение главы НБУ: Арахамия назвал главный критерий для кандидата [ Редактировать ]
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал главный критерий для кандидата на пост главы НБУ. Об этом политик заявил эфире одного из телеканалов.
Так, он считает, что кандидат на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.
Арахамия отметил, что относительно претендента на должность главы Нацбанка "существует понимание среди всех фракций".
Если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет.
По словам политика, Верховная Рада 3 июля может рассмотреть отставку Смолия.
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".
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