Все регионы Украины поделят на четыре зоны. Это произойдет в рамках изменений, которые касаются карантина в Украине. Согласно этим зонам и будет проходить обучение в школах. Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.

Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах "красной зоны".

Сейчас правительство рассматривает три сценария на начало ученого года:

Низкая заболеваемость - школы работают в обычном режиме

Высокая - полностью дистанционное обучение

Средняя - смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).

Еще правительство предполагает, что наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:

Отмена массовых мероприятий и экскурсий;

Собрания педколлективов - в дистанционной форме;

Недопущение скопления большого количества людей;

Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста;

Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение;

Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения;

Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой;

Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19;

Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться;

В случае вспышки заболеваемости, учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).

Ранее мы писали, что школы могут перевести на "университетский" график работы.