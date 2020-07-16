Три сценария: как будут проходить занятия с 1 сентября [ Редактировать ]
Все регионы Украины поделят на четыре зоны. Это произойдет в рамках изменений, которые касаются карантина в Украине. Согласно этим зонам и будет проходить обучение в школах. Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.
Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах "красной зоны".
Сейчас правительство рассматривает три сценария на начало ученого года:
- Низкая заболеваемость - школы работают в обычном режиме
- Высокая - полностью дистанционное обучение
- Средняя - смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).
Еще правительство предполагает, что наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:
- Отмена массовых мероприятий и экскурсий;
- Собрания педколлективов - в дистанционной форме;
- Недопущение скопления большого количества людей;
- Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
- Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение;
- Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения;
- Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой;
- Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19;
- Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться;
- В случае вспышки заболеваемости, учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).
Ранее мы писали, что школы могут перевести на "университетский" график работы.
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