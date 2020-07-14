МОЗ Украины совместно с Министерством образования разрабатывают график работы школ, при котором дети будут посещать учебные заведения посменно.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, рассматриваются все ситуации возможного возобновления учебного процесса с 1 сентября.

Мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие, когда дети будут обучаться в две смены.

Он добавил, что в каждой школе при входе будет проводится температурный скрининг, проверкой которого будет заниматься не только медсестра.

Ранее мы писали, что Кабмин собирается внедрять несколько форм обучения. Над проектом работают 2 министерства.