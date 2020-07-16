Страхова комісія вже другий тиждень не хоче визнавати, що медик заразився на робочому місці

У Черкасах родині померлого від ковід хірурга Олега Гайди відмовляють у виплаті компенсації. Страхова комісія вже другий тиждень не хоче визнавати, що медик заразився на робочому місці. І колеги, і родичі - обурені. Бо медика госпіталізували в інфекційку - з поліклініки. Більше з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Хірургічне відділення другої міської поліклініки Черкас. Тут завжди є пацієнти. Ігор Гайда веде нас коридором до кабінету свого батька - останні роки він працював тут завідувачем.

Це повністю в такому вигляді, як він працював. Тут повністю всі папери все на своїх місцях.

Олег Гайда помер 30 червня. Свого рідного брата, Івана, він пережив всього на 12 днів. Обоє пішли на той світ через ковід. У день проводів старшого брата Олег відчув перші симптоми хвороби. Його госпіталізували з робочого місця вже наступного дня, розповідають колеги.

Тетяна Мельник, медична сестра хірургічного відділення Черкаської міської консультативно-діагностичної поліклініки:

Останній раз він був 24 числа в середу. Він ще прийшов на прийом, ми ще з ним прийняли тут чоловік 10, а тоді він попросив напарника, щоб він його підмінив бо вже себе погано почував ….і всьо на другий день сказали, що його госпіталізували.

Вдова Олега Гайди і досі перебуває на самоізоляції - у неї коронавірус. В тому, що батько заразився на роботі, син не сумнівається, та комісія управління Держпраці не хоче цього визнавати. За законом, сім'я померлого медика має право на отримання грошової компенсації.

Ігор Гайда, син хірурга:

Пацієнти хворі на ковід були в поліклініці і були на цьому поверсі пацієнти. Батько, як завідуючий відділення, мав безпосередній контакт з пацієнтом.

Сьогодні по обіді в управлінні Держпраці вже втретє збирається спеціальна комісія аби вирішити чи давати компенсацію рідним. Побачивши камери її голова оголошує засідання закритим - посилається на внутрішнє розпорядження.

Обставини з'явилися трохі нові, треба деякі обставини з'ясувати. Я не можу вам їх говорити.

За закритими дверима члени комісії засідають майже дві години. Директор поліклініки, де працював Олег Гайда, ошелешує результатом - сім'ї хірурга відмовили у компенсації.

Оксана Коваленко, в.о. директора черкаської міської консультативно-діагностичної поліклініки:

Фонд намагається довести, що він отримав це захворювання не на робочому місці. Тобто фонд намагається встановити, що десь в якомусь іншому місці. Ми, представники роботодавця надали всі документи які підтверджують. Ми надали і графіки, і табель обліку робочого часу і засоби захисту.

Рішення про виплату компенсації не ухвалили лише через зауваження представника фонду соціального страхування. Втім, чого бракує для ухвалення, вона не може пояснити - ні рідним, ні журналістам.

Тепер родині та колегам хірурга треба знову збирати документи аби в черговий раз надати їх на розгляд комісії. Яка призначена на 21 липня і має стати остаточною. На розслідування 15 днів.