17 июля 2020 года - шестая годовщина авиационной катастрофы пассажирского самолета рейса МН-17. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление.

Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпура. Погибли 298 человек - все пассажиры и весь экипаж.

Президент отметил, что с начала расследование этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде.

Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание.

"Ничто не вернет потерянных жизней и не облегчит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибших в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.