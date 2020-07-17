TikTok "приклеил" блогершу к качели во время съемок (видео) [ Редактировать ]
Фото: Rolling Stone
Девушка-блогер из Великобритании застряла в качели во время съемок ролика для социальной сети TikTok.
Об этом сообщает SWNS.
По информации, 14-летняя блогерша села на качелю, предназначенную для маленьких детей, но когда попыталась встать, то застряла в ней.
Отмечается, что мать блогера и ее соседи пытались освободить девушку, но вынуждены были вызвать бригаду спасателей. Пожарные сняли сидение качели, а затем намазали ноги девушки жидкостью для мытья посуды.
Ранее мы писали, что в TikTok заметили опасный "суицидальный" челлендж. Дети маскируют депрессию и возможность покончить с собой.
по теме
Prev Next
06 июля 2020 03:00
В Великобритании ушел из жизни кот-рекордсмен
По человеческим меркам животному было около 150 лет
29 июня 2020 16:33
Ребенок нашел на пляже ядовитую "супермедузу"
Животное оказалось самым большим в мире