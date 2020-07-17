Девушка-блогер из Великобритании застряла в качели во время съемок ролика для социальной сети TikTok.

Об этом сообщает SWNS.

По информации, 14-летняя блогерша села на качелю, предназначенную для маленьких детей, но когда попыталась встать, то застряла в ней.

Отмечается, что мать блогера и ее соседи пытались освободить девушку, но вынуждены были вызвать бригаду спасателей. Пожарные сняли сидение качели, а затем намазали ноги девушки жидкостью для мытья посуды.

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