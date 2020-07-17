Запрет работы заведений: Шмыгаль разъяснил ситуацию [ Редактировать ]
В пятницу, 17 июля, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль объяснил запрет работы заведений после 23:00. Он подчеркнул, что не происходит уменьшение роста числа заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству.
Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, 23:00.
Глава Кабмина отметил, что массовые скопления людей повышают вероятность передачи коронавируса.
Почему (запретили работу заведений, - ред.)? До сих пор абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.
Он подчеркнул, что меры адаптивного карантина и на государственном, и на местном уровнях дают свой результат.
К сожалению, не происходит падение роста числа заболеваемости. Но последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент.
Ранее мы писали о том, что в Украине массово закрывают заведения.
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